“Подорожник” начнет работать по всей Ленобласти

Пока что два пункта активации билета работают только в Кудрово. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова.

Пока что два пункта активации билета работают только в Кудрово. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова.

Автоматы активации электронного билета поставят в “Пятерочках”.

“Подорожник” хотят распространить на территории всей Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в транспортном комитете Ленобласти 1 июля. В автобусах на маршрутах в Кудрово проездным билетом воспользовались около 2,5 млн раз с июня 2018 года.

В регионе хотят создать еще 170 пунктов активации билета. Сейчас в Ленобласти работают только два и оба в Кудрово. Автоматы для пополнения билетов поставят магазинах сети “Пятерочка” — до этого активировать карту можно было лишь в кассах метрополитена, а им пользуются не все.

Сейчас правительство Ленобласти готовит обращение в транспортный комитет Петербурга, чтобы обеспечить работу билета на всей территории региона. Напомним, Единый электронный билет можно использовать как на городском, так и коммерческом транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что многодетным семьям потребуется больше документов для льготной парковки в Петербурге.