Многодетным семьям понадобится больше документов для льготной парковки

Список пополнили свидетельство о браке и данные регистрационного учета.
В Петербурге внесли изменения в список документов для оформления парковочного разрешения многодетной семьи, сообщили в Смольном 1 июля. С 29 июня получить льготу стало сложнее.
Список документов пополнили свидетельство о браке (или его расторжении) и документы о месте пребывания или жительства.
Всего таким образом в списке числятся семь основных документов: паспорт заявителя или представляющего его, документ о полномочиях представителя, регистрация авто, СНИЛС, документы о статусе многодетной семьи — и теперь свидетельство о браке и данные регистрационного учета.
Парковочное разрешение дает право на бесплатную парковку на всех платных городских парковках Петербурга для одного члена семьи.
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