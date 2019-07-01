Многодетным семьям понадобится больше документов для льготной парковки

Один из членов семьи может парковаться бесплатно по подобному разрешению. Фото: pixabay.com

Один из членов семьи может парковаться бесплатно по подобному разрешению. Фото: pixabay.com

Список пополнили свидетельство о браке и данные регистрационного учета.

В Петербурге внесли изменения в список документов для оформления парковочного разрешения многодетной семьи, сообщили в Смольном 1 июля. С 29 июня получить льготу стало сложнее.

Список документов пополнили свидетельство о браке (или его расторжении) и документы о месте пребывания или жительства.

Всего таким образом в списке числятся семь основных документов: паспорт заявителя или представляющего его, документ о полномочиях представителя, регистрация авто, СНИЛС, документы о статусе многодетной семьи — и теперь свидетельство о браке и данные регистрационного учета.

Парковочное разрешение дает право на бесплатную парковку на всех платных городских парковках Петербурга для одного члена семьи.

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