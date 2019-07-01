В силу вступили новые правила продажи молочной продукции в России

С сегодняшнего дня, 1 июля, вся молочная продукция будет продаваться по новым правилам, которые были приняты в конце января этого года.

Подразумевается, что продукция, которая не содержит молочного жира, должна быть визуально выделена от той молочной продукции, что содержит данные заменители. Это сделано для того, чтобы покупателям было проще идентифицировать продукт и выбрать подходящий для себя.

Теперь в торговых залах все молокосодержащие продукты должны быть расставлены особым образом и визуально выделены. Сети различных супермаркетов заявили, что уже подготовились к нововведению.

Большинство сетей будут выделять символами или цветом продукцию без заменителей молочного жира и с заменителями на ценниках.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автоэксперт рассказал о недостатках мойки самообслуживания.