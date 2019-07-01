Автоэксперт рассказал о недостатках мойки самообслуживания

Эксперт считает, что ручной способ - самый экономичный. Фото: Pixabay
Эксперт считает, что ручной способ - самый экономичный. Фото: Pixabay

Автомобильный эксперт Алексей Хресин рассказал о преимуществах и недостатках самостоятельных моек автомобиля, сравнив их с классическими.

Об этом пишет iReactor. Отмечается, что на территории Санкт-Петербурга всего 232 самостоятельных мойки. Они пользуются спросом, так как предложение помыть машину за 50 рублей не оставляет равнодушным.

Хресин отмечает, что одним из основных недостатков такого вида мойки является низкая мощность аппаратов, точнее ограничение по мощности, и экономия моющего средства. Лучше использовать такие мойки для разовых нужд.

Однако он заметил, что на профессиональных автомойках, вы запалите немногим больше, по работа будет выполнена качественно. Также он сказал, что самым экономным вариантом остается ручная мойка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов посетил Европейскую конференцию по рассеянию нейтронов.

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