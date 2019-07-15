Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Пулково из-за трещины на стекле

Самолет вернулся в Пулково. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин
Самолет вернулся в Пулково. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Петербурга в Новый Уренгой, 15 июля вынуждено вернулся в Пулково. Отправление перенесли на 16 июля.

Рейс осуществлял самолет Bombardier CRJ-200. Аэропорт, по данным онлайн-табло Пулково, он покинул в 3:20 по местному времени. Приземлиться в Новом Уренгое самолет должен был в 6:30 по петербургскому времени.

Однако из-за технической неисправности ему пришлось вернуться в Пулково, пишет ТАСС со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

«На воздушном судне CRJ-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Туниса в Петербург задержался более чем на 11 часов.

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Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Пулково из-за трещины на стекле
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