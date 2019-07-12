Рейс из Туниса в Петербург задержали на 11 часов

Жителям Санкт-Петербурга не удалось вовремя покинуть город Монастир, находящийся в Тунисе, по причине задержки рейса авиакомпании Nordwind Airlines.

Туристам пришлось сидеть в ожидании более 11 часов. Отмечается, что самолет данной авиакомпании должен был приземлиться в Санкт-Петербурге вчера, 11 июля, в 22:45 часов вечера.

Однако туристы вылетели на 11 часов позже, в связи с чем должны приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» сегодня, 12 июня, в 09:45 часов утра.

На данный момент официальная причина такой длительной задержки рейса названа не была. Если для жителей Петербурга такая неурядица могла не сильно помешать, то тем туристам, кто летел через Санкт-Петербург с пересадкой, задержка рейса могла сильно испортить планы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Россия» меняет самолет в Петербург из-за столкновения с птицей.