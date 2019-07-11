“Россия” меняет самолет в Петербург из-за столкновения с птицей

Рейс с греческого острова Корфу до Пулково задержится на 12 часов.

Самолет, летевший из Петербурга в Корфу, столкнулся с птицей. Теперь на греческий остров отправляют резервный борт из Москвы, чтобы совершить обратный рейс в Северную столицу.

Лайнер столкнулся с птицей на рейсе 5791 в четверг 11 июля, сообщили ТАСС в авиакомпании “Россия”. Греческие техники осмотрели самолет, когда он приземлился, и после этого авиакомпания вызвала из Внуково резервный Boeing. Задержка составит около 12 часов, следует из данных аэропорта Петербурга Пулково — новый борт вернется в Петербург в 22:40.

Авиакомпания “Россия” входит в группу “Аэрофлот”. Ее размер флота составляет 62 воздушных судна.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на борту самолета “России”, летевшего из Симферополя в Петербург стало плохо пассажиру.