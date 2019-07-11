Девушке стало плохо на рейсе “России” Симферополь — Петербург

После приземления в Пулково девушку забрали в машину “Скорой помощи”.

Девушке стало плохо на рейсе Симферополь — Санкт-Петербурга. Бортпроводники и врачи на борту 20 минут приводили пассажирку в чувство.

Очевидцы рассказали, что экипаж самолета, принадлежащей авиакомпании «Россия», и медики пустили в ход баллон с кислородом, массаж, холодный компресс, медикаменты и прочее. Свидетели сообщают, что старания команды увенчались успехом: девушка очнулась и почувствовала себя лучше. Позже приземления самолета девушку забрали в машину “Скорой помощи”.

В аэропорту “Пулково” и экстренных службах Петербурга пока не подтвердили и не опровергли информацию, которую распространили в социальных сетях. В Санкт-Петербург сегодня 11 июля прилетело четыре самолета авиакомпании “Россия” из Симферополя, последний из них приземлился в 16:10.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажиров до Парижа пересадили на резервный борт в Пулково.