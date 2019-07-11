Пассажиров до Парижа вернули в Петербург и пересадили на резервный борт

Сейчас запасной самолет “России” еще только летит во Францию.

Пассажиры борта “России” долетят из Петербурга до Парижа лишь со второй попытки. Самолет сначала достиг Готланда, а затем вернулся в Северную столицу.

Airbus 320 вернулся в Пулково около полудня после технических неполадок на борту, следует из данных Flightradar от 11 июля. Самолет развернулся в воздухе над шведским островом Готланд. В Петербурге пассажиров пересадили на запасной борт, он взлетел в 14:05. Время в пути от Петербурга до Парижа составляет 3 часа 30 минут, так что самолет еще не проделал и половины пути. Начальный вылет произошел в 09:10, то есть пассажиры планировали оказаться во Франции в 12:40 мск.

Сейчас над Санкт-Петербургом облачно, но никакой угрозы полетам нет.

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