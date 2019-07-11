Актрису подозревают в краже часов за 100 тысяч рублей в Пулково

Брендовых часов стоимостью 100 тыс. рублей лишился 35-летний москвич в аэропорту Пулково. В краже подозревают столичную студентку-актрису.

Инцидент, как полагает следствие, произошел в зоне вылета авиарейса в Москву. Мужчина положил наручные часы в лоток для вещей, а, когда решил забрать их обратно, часов уже не было, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

На то, чтобы найти подозреваемую, сотрудникам транспортной полиции потребовалось три месяца. По версии следствия, часы украла 24-летняя студентка театрального вуза. Девушка, воспользовавшись тем, что за её действиями никто не наблюдает, забрала дорогостояющую вещь себе.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Владельцу часы вернутся после окончания процессуальных действий — аккурат к его дню рождения.

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