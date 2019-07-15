Центр Госэкспертизы в Петербурге возглавила Ирина Косова

В Центре государственной экспертизы сменился руководитель. Фото: Википедия
В Центре государственной экспертизы сменился руководитель. Фото: Википедия

Директором петербургского Центра государственной экспертизы стала Ирина Косова. Приказ о её назначении уже подписан.

О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Ирина Косова уже приступила к своим обязанностям. Её предшественник Игорь Юдин должность покинул. О его уходе стало известно на прошлой недели. Кадровые перестановки сам Юдин пока не комментировал.

Ирина Юдина — кандидат технических наук и обладатель медали Минобороны «За трудовую доблесть». В петербургском Центре госэкспертизы работала с 2009 по 2013 год на должности замдиректора.

После занимала аналогичные посты в ФКП «Управление заказчика капительного строительства Минобороны России» и ООО «Геострой».

Ранее сообщалось, что Ирина Косова может занять кресло руководителя в ГАУ «Центр государственной экспертизы».

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