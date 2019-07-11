В петербургском Центре госэкспертизы сменится директор

В ГАУ «Центр государственной экспертизы» в ближайшие дни сменится руководитель. Кресло Игоря Юдина может занять Ирина Косова, в начале 2010-х годов занимавшая пост замдиректора этого центра.

Подведомственное петербургскому Госстройнадзору учреждение привлекло внимание правоохранительных органов зимой этого года. У органов возникли вопросы к тратам директора ГАУ «ГЦЭ» на командировки. Для Игоря Юдина бронировались отели стоимостью 20–45 тыс. рублей в сутки, а железнодорожные билеты обходились в 8–22 тыс. рублей. Кроме того, претензии к деятельности Юдина есть и у Следственного комитета.

Игорь Юдин занял пост директора ГЦЭ в 2015 году, до этого он был первым заместителем директора центра Владислава Еремина. В марте 2018 года Куйбышевский районный суд признал, что Еремин, будучи директором ГЦЭ, злоупотреблял служебными полномочиями. В рамках этого дела Следственный комитет обратил внимание и на работу его заместителя Юдина и установил, что тот виновен в халатности. Однако привлечь Юдина к уголовной ответственности не получилось из-за вышедшего срока давности. Поэтому СК направил письмо вице-губернатору правительства Петербурга Николаю Линченко, отвечающему за капитальное строительство, с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Юдина занимаемой должности.

По данным источников «Фонтанки», Игорь Юдин покинет пост директорский пост в конце этой недели. Ему на смену придет бывшая глава отдела окружающей среды ГЦЭ и экс-замдиректора Ирина Косова. Она работала в учреждении при директоре Станиславе Логунове, который ушел с этого поста в 2012 году, вскоре ГЦЭ покинула и Косова.

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