Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Александр Сокуров. Фото: СПБГИКиТ
Александр Сокуров. Фото: СПБГИКиТ

Некомерческий фонд поддержки кино «Пример интонации» прекратит существование в 2020 году. Об этом рассказал его основатель режиссер Александр Сокуров во время дискуссии в киношколе «Индустрия на «Стрелке».

«Мы закроем наш фонд «Пример интонации» в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — приводит слова Сокурова «Коммерсантъ».

Фонд «Пример интонации» был учрежден в 2013 году. Главной его целью была поддержка начинающих режиссеров.

В декабре 2018 года в фонде «Пример интонации» прошли проверки. С обысками нагрянули представители полиции и ФСБ. Никаких нарушений в ходе следственных мероприятий выявлено не было.

Обыски проходили после обращения одного из бывших сотрудников организации. Он заявил, что руководство фонда расхищает деньги, выделенные на производство фильмов.

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Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»