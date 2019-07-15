Пулково инвестировал почти 1 млрд рублей в модернизацию парка техники

В 2018 году ВВСС ввели в эксплуатацию более 50 единиц спецтранспорта и другой наземной техники. Фото: пресс-служба Пулково

В 2018 году ВВСС ввели в эксплуатацию более 50 единиц спецтранспорта и другой наземной техники. Фото: пресс-служба Пулково

В прошлом году управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) инвестировала 926, 8 млн рублей в модернизацию парка техники и оборудования аэропорта Северной столицы.

Генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев рассказал, что компания уделяет особое внимание оснащению служб аэропорта самым современным оборудованием. В 2018 году ВВСС ввели в эксплуатацию более 50 единиц спецтранспорта и другой наземной техники.

Среди оборудования, поступившего в парк спецтранспорта Пулково, была следующая техника: 3 новых машины Øveraasen Compact для скоростной очистки аэродромных покрытий перронов, аэродромный пылесос малой вместимости и размеров Schmidt и аэродромный пылесос Faun, который может эксплуатироваться при отрицательных температурах.

Также аэропорт пополнился автомобилем для перевозки оборудования для нанесения разметки, фронтальный погрузчик John Deere и самосвал Mercedes-Benz Actros для перевозки снега, песка, щебня, асфальтобетонной смеси и грунта. Для очистки светосигнального оборудования закупили плуг марки Vammas, устанавливаемый на специальный трактор, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Кроме того, в Пулково поступили 4 новых перронных автобуса COBUS 3000 перевозки пассажиров, амбулифт для обслуживания маломобильных пассажиров и множество другой техники, необходимой для поддержания стабильной работы аэропорта.

Добавим, что аэропорт Пулково занимает 4-е место по объему пассажиропотока в России. В период с января по май 2019 года аэропорт обслужил более 6,8 млн пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Милонов просит Беглова вернуть бесплатные парковки в Пулково.