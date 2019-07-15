Милонов просит Беглова вернуть бесплатные парковки в Пулково

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto

В Петербурге просят вернуть бесплатные парковочные и стояночные места у аэропорта Пулково. С соответствующим предложением к врио губернатора Александру Беглову обратился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«В настоящее время наши горожане и путешественники лишены возможности бесплатно оставить свой транспорт поблизости от аэропорта», — подчеркнул Милонов.

Люди, как отметил депутат, вынуждены использовать дорогостоящие стоянки. Стоимость их, по словам Милонова, ограничивается лишь аппетитами компании-оператора.

Проблему платных парковок мог бы снять рекламный сектор, для которого территория аэропорта — заманчивое место, считает Милонов.

«Рекламный бизнес получает выгодные места для размещения, а люди получат бесплатную зону парковок, где будут установлены рекламные конструкции», — резюмировал депутат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Виталий Милонов предложил ввести спецзнаки на автомобили для беременных за рулем.

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