Милонов предложил разрешать беременным парковаться на местах для инвалидов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выдвинул предложение ввести специальные знаки на автомобиль, оповещающие о том, что за рулем находится беременная женщина.

Милонов считает, что ограничивать права беременных женщин и матерей на право вождения автомобиля не стоит. Однако для избежания некоторых неловких ситуаций Милонов предлагает ввести спецзнаки для водительниц в положении.

Депутат также предложил разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов. В таком случае специальное обозначение автомобиля при помощи спецзнака, по мнению Милонова, предотвращало бы некоторые неудобные ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки, популярные в станах Европы. Разработан соответствующий национальный стандарт.