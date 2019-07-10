Милонов предложил разрешать беременным парковаться на местах для инвалидов

Виталий Милонов. Фото: globallookpress.com
Виталий Милонов. Фото: globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выдвинул предложение ввести специальные знаки на автомобиль, оповещающие о том, что за рулем находится беременная женщина.

Милонов считает, что ограничивать права беременных женщин и матерей на право вождения автомобиля не стоит. Однако для избежания некоторых неловких ситуаций Милонов предлагает ввести спецзнаки для водительниц в положении.

Депутат также предложил разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов. В таком случае специальное обозначение автомобиля при помощи спецзнака, по мнению Милонова, предотвращало бы некоторые неудобные ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки, популярные в станах Европы. Разработан соответствующий национальный стандарт.

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