В РФ могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

В России разработан предварительный национальный стандарт, в котором предусмотрены скоростные турбоперекрестки и квадратные светофоры.

Турбоперекрестки популярны в Европе, пишут «Известия». От обычного кругового они отличаются тем, что направляющая разметка на турбоперекрестке соответствует оптимальной траектории движения, что позволяет машинам меньше перестраиваться. Следовательно, снижается риск мелких ДТП, а пропускная способность, напротив, повышается на четверть. Сначала такие перекрестки протестируют в Москве. Вообще, в Федерации автовладельцев России считают, что новые стандарты будут актуальными в основном только для Москвы и Петербурга, поскольку в других регионах на переоборудование нет денег — существующую бы дорожную инфраструктуру в порядке содержать.

Кроме того, в проекте стандарта учтены практики, которые уже используются на российских дорогах, но еще не закреплены в ГОСТах. Это, например, вафельная разметка и диагональные перекрестки. Также в документе говорится о новой менее скользкой разметке, сужении дорог перед пешеходными переходами и установке датчиков движения на «зебрах».

В новом предварительном национальном стандарте также предлагается дополнить стандартные светофоры новыми элементами: стрелками, сигналом «красный крест» и секцией «идущий человек». Также предусмотрена возможность установки светофоров квадратной формы. Квадрат имеет большую площадь свечения по сравнению с кругом, к тому же такие светофоры удобно делать из светодиодов. Помимо всего этого красная секция светофора может стать крупнее по сравнению с желтой и зеленой (30 и 20 см в диаметре). Такие светофоры с укрупненным «красным» уже используются в некоторых городах, например в Петербурге.

Новый стандарт еще не утвержден, и в нем еще могут появиться поправки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на светофорах в Вене камеры будут автоматически включать «зеленый».