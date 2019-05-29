На светофорах в Вене камеры будут автоматически включать «зеленый»

Уже в следующем году в Вене в Австрии должны будут появляться умные камеры, которые распознают приближающегося пешехода и переключают сигнал светофора.

Сейчас во всем мире светофоры работаю при помощи нажатия кнопки: пешеход нажимает кнопку и ждет. В связи с долгим ожиданием многие люди перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Власти Вены решили оборудовать светофоры умными камерами. Они фиксируют приближение человека и в течение двух секунд переключают сигнал светофора на «зеленый».

Кроме того, камера будет наблюдать за тем, чтобы все пешеходы переходили дорогу безопасно. Это позволяет сделать обзор видения устройства — 8 на 5 метров.

Тестовые партии будут размещены уже в следующем году.

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