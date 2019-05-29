В России появились ценники, которые сами меняют цену

Такие ценники уже стоят в одном магазине Новосибирска. Фото: Pixabay

Такие ценники уже стоят в одном магазине Новосибирска. Фото: Pixabay

Нововведение разработано группой ученых из Новосибирского государственного технического университета.

«Умные» ценники умеют проводить анализ поведения покупателей, основываясь на котором выставляется цена на товар.

При процессе выведения цены учитывается целый ряд факторов, в том числе спрос на определенный товар, его количество на складе и другое. При помощи Wi-Fi модуля система способна определить пол, возраст и траекторию перемещения по магазину покупателя.

По мнению создателей «умных» ценников, в некрупных сетевых магазинах система может заменить маркетинговый отдел. «Умные» ценники могут как просто давать рекомендации, так и самостоятельно выставлять цену на товары.

Получения информация обрабатывается в CRM-системе. Сами ценники производятся из электронной бумаги и уже установлены в одном магазине Новосибирска.

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