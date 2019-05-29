Ученые: в реках по всему миру слишком много антибиотиков

Ситуация хуже всего в районах политической и военной нестабильности.

Ученые считают, что в водах рек по всему миру слишком высокий уровень антибиотиков, сообщает EurekAlert. Пробы вод взяли в 72 странах на шести континентах Земли.

Сотрудники канадского Йорского университета считают, что самая тяжелая ситуация с водой сложилась в Африке — особенно в Гане, Нигерии, Кении. Ученые не устроило экологическое состояние рек Бангладеш и Пакистана в Азии. В Европе худшая вода течет в Австрии.

Данных о водных ресурсах России ученые не прокомментировали.

В университете считают, что высокую концентрацию антибиотиков находят в нестабильных районах, как, например, на границе между Израилем и Палестиной.

Антибиотики — вещества, подавляющие рост живых клеток.

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