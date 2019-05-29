В Ленобласти обустроят еще три экологические тропы

По окончании обсуждения он заявил, что подобный подход – самый короткий и быстрый путь для появления троп здоровья на карте региона.

В 2019 году экологические тропы планируется обустроить на территории трех особо охраняемых природных зон Ленинградской области. Об этом сообщает правительство региона.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, маршруты для активного отдыха на природе необходимо расширять. Глава также области подчеркнул, что правительство готово предоставлять гранты предпринимателям и общественным организациям.

Отмечается, что сегодня на особо охраняемых природных территориях региона уже оборудованы восемь экомаршрутов. К этому списку планируют добавить еще три.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Ленобласть и Карелия вошли в пятерку регионов России, где чаще всего бронируют дачные дома для летнего отдыха. Также в списке лучших мест дачного туризма значатся Карелия, Тверская область, Ярославская область и Башкирия.