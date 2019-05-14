Ленобласть стала лидером летнего отдыха в дачных домах

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Ленобласть и Карелия вошли в пятерку регионов России, где чаще всего бронируют дачные дома для летнего отдыха. Также в списке лучших мест дачного туризма значатся Карелия, Тверская область, Ярославская область и Башкирия.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют дачный отдых этим летом на 5 — 7 дней и планируют потратить на аренду одного домов ежедневно от 3,2 до 5,7 тысяч рублей. Чаще всего дачный домик арендуют на две семьи.

Самые дешевая стоимость аренды — в Башкирии (3,2 тысячи рублей в день), дороже всего — в Тверской области (5,7 тысяч рублей в день).

Топ-5 регионов для летнего дачного отдыха:

  • Карелия — 5,6 тысяч рублей в день/ 7 дней
  • Тверская область — 5,7 тысяч рублей/ 6,5 дней
  • Башкирия — 3,2 тысячи рублей/ 5 дней
  • Ленинградская область — 3,9 тысяч рублей/ 7 дней
  • Ярославская область — 3,6 тысячи рублей/ 6,5 дней

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ленобласть рейтинг топ туризм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть стала лидером летнего отдыха в дачных домах
ККИ разобрал хинкальную на улице Есенина
В МВД назвали самые частые ошибки будущих водителей на экзаменах
В Купчино собралась пробка из-за ДТП под «крабом»
Предприниматель заплатит штраф в 100 тыс за продажу алкоголя без лицензии
В Петербурге судмедэксперты за бесплатные услуги заработали 125 млн на трупах
Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров
В Петербурге приставы помогли наследнику вступить в кооператив