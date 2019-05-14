Ленобласть стала лидером летнего отдыха в дачных домах

Ленобласть и Карелия вошли в пятерку регионов России, где чаще всего бронируют дачные дома для летнего отдыха. Также в списке лучших мест дачного туризма значатся Карелия, Тверская область, Ярославская область и Башкирия.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют дачный отдых этим летом на 5 — 7 дней и планируют потратить на аренду одного домов ежедневно от 3,2 до 5,7 тысяч рублей. Чаще всего дачный домик арендуют на две семьи.

Самые дешевая стоимость аренды — в Башкирии (3,2 тысячи рублей в день), дороже всего — в Тверской области (5,7 тысяч рублей в день).

Топ-5 регионов для летнего дачного отдыха:

Карелия — 5,6 тысяч рублей в день/ 7 дней

Тверская область — 5,7 тысяч рублей/ 6,5 дней

Башкирия — 3,2 тысячи рублей/ 5 дней

Ленинградская область — 3,9 тысяч рублей/ 7 дней

Ярославская область — 3,6 тысячи рублей/ 6,5 дней

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