Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров

Ко Дню фрилансера, который отмечается 14 мая, сайт Tvil.ru составил рейтинг самых комфортных городов России для работы фрилансером.
По результатам опроса, Санкт-Петербург и Калининград вошли в пятерку мест по привлекательности для самозанятых граждан России. За эти города проголосовали по 8% опрошенных.
В первую пятерку также вошла Москва, за которую отдали свой голос 24% респондентов, Ялта (16%) и Сочи (40%).
Пятерка городов, привлекательных для работы фрилансером в РФ:
- Сочи, 40% *
- Москва, 24%
- Ялта, 16%
- Санкт-Петербург, 8%
- Калининград, 8%
* Процент голосов опроса в социальных сетях
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг по гендерному равенству. Исследование проводилось по заказу уполномоченного по правам человека в Москве.