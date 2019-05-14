Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров

Петербург. Фото: Рixabay
Петербург. Фото: Рixabay

Ко Дню фрилансера, который отмечается 14 мая, сайт Tvil.ru составил рейтинг самых комфортных городов России для работы фрилансером.

По результатам опроса, Санкт-Петербург и Калининград вошли в пятерку мест по привлекательности для самозанятых граждан России. За эти города проголосовали по 8% опрошенных.

В первую пятерку также вошла Москва, за которую отдали свой голос 24% респондентов, Ялта (16%) и Сочи (40%).

Пятерка городов, привлекательных для работы фрилансером в РФ:

  • Сочи, 40% *
  • Москва, 24%
  • Ялта, 16%
  • Санкт-Петербург, 8%
  • Калининград, 8%

* Процент голосов опроса в социальных сетях

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг по гендерному равенству. Исследование проводилось по заказу уполномоченного по правам человека в Москве.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
опрос рейтинг санкт-петербург
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