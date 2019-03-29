Санкт-Петербург возглавил рейтинг по гендерному равенству

Акции за права женщин в Петербурге проходят регулярно. Фото: Baltphoto

Акции за права женщин в Петербурге проходят регулярно. Фото: Baltphoto

Рейтинг составлялся в рамках социологического исследования «гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона».

Исследование проводилось по заказу уполномоченного по правам человека в Москве.

Второе место в рейтинге гендерного равенства среди регионов России заняла Москва. Третье – Калмыкия.

При составлении рейтинга учитывались показатели по шести критериям: здоровье, продолжительность жизни, уровень образования, экономическая активность, благосостояние, участие в политике и управлении.

Санкт-Петербург опередил многие другие регионы в том числе из-за большого числа женщин, принимающих участие в политической жизни города.

Показатель здоровья, по словам директора экономических наук Марины Баскаковой, основывался на женщинах, оценивающих состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее. Уровень образования базировался на соотношении доли женщин и доли мужчин, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. По показателю благосостояния проводилось сравнение средней зарплаты женщин к средней зарплате мужчин региона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лучшие работодатели Петербурга привлекают прежде всего зарплатой.