Лучшие работодатели Петербурга привлекают прежде всего зарплатой

Согласно некоторым исследованиям, в России люди выбирают работодателя по зарплате, а за границей большую роль играет корпоративная культура. Фото: Pixabay

Согласно некоторым исследованиям, в России люди выбирают работодателя по зарплате, а за границей большую роль играет корпоративная культура. Фото: Pixabay

В сотню лучших работодателей России вошли восемь петербургских компаний. Эксперт рассказала, почему именно их могли выбрать опрошенные — главным для людей оказалась зарплата, а потом — корпоративная культура.

Компания HeadHunter (hh.ru) сегодня, 28 марта, представила рейтинг лучших работодателей России-2018 — в него вошли почти 300 компаний. В «топовой» сотне оказались восемь компаний из Санкт-Петербурга. Выше всех расположилась ПАО «Газпром нефть» – она заняла третье месте во всероссийском рейтинге.

Далее, начиная с 11-го места, разместились петербургские Hyundai, Nokian Tyres Россия, Балтика — часть CarlsbergGroup, Бонава, BIOCAD, Строительный Торговый Дом «Петрович», Герофарм. Участников оценивали по трем показателям: мнения людей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний, а также экспертная оценка работы департаментов компаний, которые отвечают за работу с персоналом.

Представитель HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова рассказала Gazeta.SPb о том, почему именно эти компании могли войти в рейтинг лучших как для соискателей, так и самих работников.

Например, поясняет эксперт, в некоторых странах 95% соискателей считают корпоративную культуру самой важной в деле трудоустройства, по данным исследования Bersin by Deloitte. И только 5% отдают предпочтение зарплате.

А в России и Петербурге по-другому. Так, эксперт приводит вывод собственной компании:

«Судя по опросам службы исследований HeadHunter, большинство респондентов отводят первое место зарплате. Однако это скорее подчеркивает важность базового фактора выбора места работы — адекватное рынку материальное вознаграждение».

В остальном, по словам эксперта, люди ищут в работодателе важность содержания работы (интересные задачи) и рабочей атмосферы, коллектива, качества руководства. А это именно то, что и называется корпоративной культурой.

Также, объясняет эксперт, сейчас есть тренд, что рынок труда принадлежит тем соискателям, которые обладают полным набором навыков и знаний. В борьбе за таких сотрудников компании используют разные средства и, надо полагать, что работодатели из Петербурга, которые вошли в рейтинг, как раз понимают, какие именно средства привлекают соискателей.

«У каждой компании набор инструментов для привлечения нужной целевой аудитории свой. Кто-то создает возможности для профессионального роста и развития персонала, кто-то разрабатывает well-being программы», – поясняет Ирина Жильникова

Также свою роль в выборе лучших компаний мог сыграть бренд. Как отмечает эксперт, по крайней мере для работодателя он сегодня важен:

«В условиях жесткой конкуренции за нужных людей, когда размер материального вознаграждения на рынке плюс-минус у компаний из одной отрасли одинаков, именно HR-бренд становится одним из главных козырей «в рукаве» работодателя».

Отметим, что в рейтинг вошли компании, у которых больше 100 работников в штате. В прошлом году в сотне лучших работодателей России было больше петербургских — 13 против сегодняшних восьми.