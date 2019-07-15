Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД. Проект этот очень важен, но требует больших финансовых затрат, подчеркнул врио губернатора Александр Беглов.

Транспортный узел пройдет через множество дорог. В частности, он будет связан с дорогами, которые соединят основную часть Приморского района с деловым районом вокруг «Лахта центра», сказал Беглов на заседании малого совета правительства.

Врио губернатора отметил, что одна из причин, по которой строительство развязки необходимо — развитие деловой территории у «Лахта центра».

На заседании также сообщили, что изъятие земельных участков при строительстве развязки не предусматривается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство развязки с КАД в западном Мурино переходит в активную стадию.

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