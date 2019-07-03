Продолжается строительство развязки с КАД в Мурино

Строительство Муринской развязки должно закончиться до конца августа следующего года. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Строительство Муринской развязки должно закончиться до конца августа следующего года. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Строительство развязки с КАД в западном Мурино переходит в активную фазу.

На текущий момент строители приступили к укреплению грунта основания съезда и переключению водопровода, об этом было сказано на совещания в котором приняли участие Юрий Запалатский, глава областного дорожного комитета и Денис Седов, директор ГКУ «Ленавтодор». После переподключения сетей водоотведения, оказавшихся в границах будущих работ, на развязку выйдет строительная техника.

Запалатский заявил подрядчикам, что дает им срок на представление уточненных графиков работ — к 10 июля они должны быть готовы. Из-за важности объекта необходимо использовать все силы.

Строительство Муринской развязки должно закончиться до конца августа следующего года. Общая стоимость работ оценивается в почти 800 млн рублей. Заказчиком работы выступает ГКУ «Ленавтодор».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения движения на КАД и ЗСД вступают в силу. На Западном диаметре меняют покрытие и строят съезд — движение хотят ограничивать поэтапно.