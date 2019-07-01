Ограничения движения на КАД и ЗСД вступают в силу

На Западном диаметре меняют покрытие и строят съезд — движение хотят ограничивать поэтапно.

На Западном скоростном диаметре с понедельника начинается ремонт, сообщает обслуживающая ЗСД компания “Магистраль Северной столицы” 1 июля. Рабочие начнут менять дорожное покрытие и строить новые съезды.

Работы пройдут на севере, в центральной части и юге ЗСД Петербурга. Движение автомобилей планируют ограничивать поэтапно и в часы небольшого транспортного потока, чтобы заторы возникали реже. Вся информация о работах будет своевременно выводится на информационные табло.

Дорожные работы сейчас идут по всему Петербургу. Например, начинается ремонт Богатырского проспекта, он продлится до 10 августа. Кроме этого, на севере КАД закрыли две полосы: движение восстановят 5 июля. С 1 июля, как Gazeta.SPb сообщила ранее, закрывается проезд по участку КАД у Парголово — работы займут 2 месяца.