Участок КАД у Парголово будет перекрыт на два месяца

На участке Кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге будет прекращено движение транспортных средств в связи с проведением дорожных работ.

Данный участок дороги располагается от Парашютной улицы до проспекта Культуры по внешнему кольцу КАД. Движение будет перекрыто на временной период с 1 июля по 1 сентября текущего года.

Причиной таких мер является производство работ, направленных на устройство третьей полосы в рамках улучшения северного участка КАД, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На данный период будет создан перепуск движения автомобилей с внешнего на внутреннее кольцо по одной полосе на каждое направление.

Дорожные работы будут ограждены знаками, световой сигнализацией и водоналивными барьерами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга марафон «Белые ночи» ограничит движение.