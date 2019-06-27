В центре Петербурга марафон «Белые ночи» ограничит движение

Совсем скоро в Северной столице состоится массовый забег в рамках проведения XXX международного марафона «Белые Ночи».

В связи с проведением спортивного мероприятия 30 июня в центре Санкт-Петербурга будут действовать некоторые ограничения в движении транспортных средств, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротрнас».

Движение общественного транспорта будет перекрыто с 7:50 до 14:00 по Невскому проспекту, Адмиралтейскому, Лермонтовскому, также на Дворцовом мосту, Тучковом, Гренадерском, Троицком и Мало-Калинином мостах. Трамваи и троллейбусы не будут ходить по Гороховой улице, Кадетской линии и Песочной набережной.

С детальным маршрутом марафона вы можете ознакомиться на сайте Комитета по развитию Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Семак выступил против ввода лимита на легионеров для российских команд.