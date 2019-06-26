Семак выступил против ввода лимита на легионеров для российских команд

Главный тренер «Зенита» считает, что это помешает футболистам принять участие в еврокубках.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Специалист не согласен с новым лимитом, так как он против него как такового. Сергей Семак аргументировал свою позицию: он убежден, что ввод новых правил «неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе». При этом тренер отметил, что ему больше нравилась другая схема, когда клубам разрешали принимать 10 легионеров, а не восемь, как сейчас.

Напоминаем, что, согласно новым правилам, лимит легионеров – 8 иностранных игроков на 17 русских футболистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак рассказал о том, что большинство слухов о переходе футболистов в «Зенит» — фантазии. Он также подчеркнул, что если будет комментировать каждый слух о переходе того или иного спортсмена, то у него не останется времени на свои непосредственные обязанности.