Семак: большинство слухов о переходе футболистов в «Зенит» — фантазии

Сергей Семак. Фото: https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/
Сергей Семак. Фото: https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал трансферные слухи о переходе спортсменов.

Он заявил, что «Зенит» продолжает точечно укрепляться перед предстоящим сезоном, поэтому разбрасываться деньгами не входит в планы футбольного клуба, пишет газета «Петербургский дневник».

По словам Семака, сейчас футболисты принимаются точечно на определенные позиции, которые нуждаются в усилении. Он подчеркнул, что если будет комментировать каждый слух о переходе того или иного спортсмена, то у него не останется времени на свои непосредственные обязанности.

Главный Тернер «Зенита» сообщил, что большинство трансферных новостей вокруг сине-бело-голубых являются лишь фантазиями или PR-ходами агентов футболистов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Семак говорил, что «Зенит» пока не думает об игре с «Локомотивом».

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