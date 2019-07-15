Суд обязал провести консервацию Новочеркасских казарм за год

Суд обязал ООО «Тандем-Истейт» выполнить консервацию Новочеркасских казарм на Красногвардейской площади в Петербурге. На работы отводится двенадцать месяцев.

Апелляционное определение Московского городского суда в июле 2019 года не удовлетворило апелляционную жалобу «Тандем-Истейт». Суд решил оставить без изменений решение первой инстанции.

Таким образом, «Тандем-Истейт» предстоит выполнить работы по консервации казарм, сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Новочеркасские казармы относятся к объектам культурного наследия. Весной 2016 года во время проверки КГИОП выяснилось, что на объекте демонтировали перегородки и штукатурный слой стен, частично разобрали конструкции перекрытий и заполнили оконные проемы. На территории казарм был найден строительный мусор.

Работы проводились без разрешения КГИОП. Проект их не был согласован. Собственника здания, ООО «Тандем-Истейт», обязали выплатить штраф 120 тыс. рублей и провести работы по сохранению казарм. Однако они не были выполнены.

Ранее Gazeta.SPb собщала, что КГИОП через суд обязал Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова провести ремонт здания на Большой Морской, 42а.