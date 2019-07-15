Замена асфальта на путепроводе «Нева» обойдется в 3,4 миллиона

На путепроводе заменят асфальт. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина
На путепроводе заменят асфальт. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге заменят асфальт на путепроводе «Нева». Работы будут выполнены до 15 октября 2019 года.

СПб ГБУ «Мостотрест» заключил контракт с ООО «АртСтрой-СПб» на ремонт асфальта на путепроводе «Нева». Стоимость работ составляет 3 млн 435 тыс. рублей, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Сроки начала работ пока не называются. На объект подрядчик выйдет после того, как получит все необходимые разрешения.

Ремонт асфальта ограничит движение транспорта на путепроводе. Подробнее об этом сообщат позднее.

Путепровод «Нева» соединяет Народную улицу в Невском районе Петербурга и Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожники приступили к ремонту участка Московского шоссе от Колпинского шоссе до поворота к третьему Бадаевскоум проспекту.

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Замена асфальта на путепроводе «Нева» обойдется в 3,4 миллиона
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