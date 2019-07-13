Дорожники приступили к ремонту Московского шоссе

Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com
Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com

На проведение ремонтных работ на участке дороги, протяженностью в семь километров, потратят 233,6 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники компании ООО «СК Орион Плюс» приступили к выполнению дорожных работ по ремонту участка Московского шоссе от Колпинского шоссе до поворота к третьему Бадаевскоум проспекту, сообщили Gazeta.SPb в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На ремонт дороги СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» было выделено 233,6 миллионов рублей. Ремонтные работы должны быть закончены к декабрю текущего года.

Отметим, что на данном участке дороги поэтапно будут вводиться ограничения движения. С 13 июля по 1 августа будет ограничен участок от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел итоги проделанной за неделю работы.

московский район новости спб ограничения движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России отмечается профессиональный праздник — День почты
Третий день Балтийской яхтенной недели закончился фейерверком
Дорожники приступили к ремонту Московского шоссе
США объявит о введении санкций против Турции на следующей неделе
Названа наиболее сексуальная группа крови
Ученые выяснили, сколько алкоголя лишает человека силы воли
Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина