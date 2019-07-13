Беглов подвел итоги проделанной за неделю работы

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» подвел итоги рабочей недели.

Он выделил пять главных моментов, выполненных за указанный период. В первую очередь Беглов рассказал о проблеме ливневок. Он признал проблему и отметил, что прошлое руководство Водоканала этим не занималось, однако теперь они уволены и информация передана в прокуратуру.

Также он сообщил, что был детально проработан доклад о выполнении госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». В связи с этим было отдано поручение увеличить срок службы дорожного покрытия. Также теперь дорожники должны работать параллельно со строителями, чтобы избежать принципа “сначала дома, а потом когда-нибудь дороги”.

Беглов отчитался о результатах строительства метро: станции Фрунзенского радиуса готовы на 84%. Также он сообщил о проведенных рабочих визитах в Кировский и Фрунзенский районы и результаты работы по жилью для многодетных семей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге закрыли ещё несколько незаконных лавок и кафе.