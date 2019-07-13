В Петербурге закрыли ещё несколько незаконных лавок и кафе

Сегодня, 13 июля, представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга ликвидировали ещё несколько нелегальных торговых точек.

Чиновники остановили деятельность некоторых нелегальных точек торговли, среди которых оказались две автолавки с хлебобулочными изделиями у храма Спаса-на-Крови, три летних веранды на Невском проспекте и одно кафе, торгующее шавермой, у станции метро «Чернышевская».

Кроме того, у Московского вокзала было демонтировано несколько прилавков с сувенирной продукцией. Также были разобраны лотки с туристической продукцией, расположенные под аркой Главного штаба.

Несмотря на постоянную борьбу чиновников с нелегальными торговцами, они появляются на данных точках снова и снова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сибирячка нашла в купленной квартире в Петербурге ствол 1804 года.