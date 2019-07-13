Сибирячка нашла в купленной квартире в Петербурге ствол 1804 года

Квартиру в доме 77 корпус 2, расположенную на Северном проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, 34-летняя уроженка Новосибирска приобрела через риелторское агентство.

Женщина, разбирая старую мебель, оставленную прежними хозяевами, обнаружила за кухонным шкафом в квартире фрагмент оружия. С информацией о необычной находке сибирячка обратилась к сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и изъяли ствол с ударно-пусковым механизмом, пишет «Фонтанка.ру».

В ходе осмотра предмета полицейские обнаружили на нем подпись изготовителя. Оказалось, что ствол был произведен на Тульском оружейном заводе в 1804 году. Находка оказалась практически музейным раритетом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей.