Россия на первом месте по числу сверхбогачей

Россия занимает первое место в мире по числу богачей с капиталом более $100 млн, и в их руках сосредоточена наибольшая доля частных накоплений в стране — 40%, в то время как в мире она не превышает 12%.

Частный капитал в России в основном находится в руках богатых: 55% всех частных накоплений россиян принадлежат долларовым миллионерам, 39% — людям с состоянием до $250 тыс., свидетельствуют данные исследования Global Wealth, проведенного компанией BCG. Из общего объема частных накоплений россиян в прошлом году инвестируемый капитал составил 81%, в среднем в Восточной Европе — 74%, в мире – 59%, пишет «Прайм».

Сейчас в мире проживают 22,1 млн долларовых миллионеров, за прошлый год их число увеличилось на 2,1%. В их руках сейчас сосредоточена половина всех личных финансов. BCG прогнозирует, что в следующую пятилетку быстрее всего долларовые миллионеры начнут прибывать в Азии (кроме Японии), Африке и Латинской Америке: рост их числа составит 10,1%, 9,8% и 9,1% соответственно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 67% россиян верят в существование «мирового правительства», состоящего из олигархов и банкиров