Жители Финляндии радуются холодному лету

Пожилые финляндцы и люди с хроническими заболеваниями также наслаждаются прохладным летом. Фото: pixabay

Пожилые финляндцы и люди с хроническими заболеваниями также наслаждаются прохладным летом. Фото: pixabay

Жители Суоми считают, что северное лето полезно для здоровья и сельского хозяйства.

В прошлом месяце на территории Финляндии стояла совсем не летняя погода, а в некоторых регионах страны даже были ночные заморозки. Июль также не радует теплом, в начале месяца средняя температура была в среднем на три градуса ниже, чем обычно.

Финские спортсмены особенно рады отсутствию жары. Подобная погода для занятий спортом подходит куда лучше, чем жара, отмечает служба новостей Yle.

Главный тренер сборной Финляндии по лыжам говорит, что жаркая погода не способствует хорошему сну. Но зато у финских лыжников есть возможность проводить тренировки на свежем воздухе в Лапландии, когда их спортивные коллеги из Центральной Европы тренируются под палящим солнцем.

Пожилые финляндцы и люди с хроническими заболеваниями также наслаждаются прохладным летом. Известно, что прошлым летом в Финляндии погибло около 400 человек из-за аномальной жары.

«Голова кружится, струится пот, и я ничего не могу делать, потому что моментально устаю», — отзывается 93-летняя жительница страны о жаркой погоде.

Северным летом также довольствуются и животные, которые привыкли к северному климату и переносят это лето куда спокойнее, чем знойную жару. В прошлом году владельцам собак приходилось гулять со своими четвероногими друзьями ночью, чтобы те не перегрелись на солнце и не обжигали лапы на горячем асфальте.

Сельскохозяйственным животным идет только на пользу подобная погода. Фермер из финского города Рованиеми отмечает, что десять градусов тепла является оптимальной температурой для коров. Так они дают на 10-15% больше молока. А в жару им приходится оставаться в тени и прохладе коровников, там они меньше двигаются и меньше едят, добавляет фермер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дождливая погода не спеша покидает Петербург.