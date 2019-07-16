16 июля в Ленобласти дожди и потепление

Во вторник на территории Ленинградской области пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 16 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. Ночью температура воздуха около от 3 до 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22 градусов и местами пройдет кратковременный дождь. В середине дня ветер будет восточным со скоростью около 2-7 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные явления в Ленинградской области не прогнозируются, тем не менее МЧС напоминает о возможности лесных пожаров в Выборгском и Лодейнопольском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дождливая погода не спеша покидает Петербург.