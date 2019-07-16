Ночью в Петербурге и области массово горели автомобили

За ночь в двух районах Петербурга и в Мурино сгорели пять автомобилей.

Так, 16 июля в 1:16 ночи в пожарную службу поступило сообщение о происшествии в Красногвардейском районе города. У дома 4 на проспекте Косыгина автомобиль марки Hyundai выгорел по всей площади в результате наезда на препятствие. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. О пострадавших не сообщалось.

Примерно в это же время, в 1:20, в «01» поступило сообщение о загоревшемся автомобиле возле дома 16 по улице Евдокимова в Невском районе. Стало известно, что автомобиль марки Volkswagen успел выгореть по всей площади. Пожарные потушили возгорание к 02:12, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Также Gazeta.SPb уже сообщала о полностью сгоревших автомобилях в городе Мурино Ленобласти. Три припаркованных автомобиля горели по адресу Воронцовский бульвар, д. 4. Пожарные быстро справились с огнем, но автомобили успели выгореть дотла.