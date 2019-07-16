Ночь в Мурино освещали горящие автомобили

Что стало причиной возгорания автомобилей. пока не выяснено. Фото: vk.com
Что стало причиной возгорания автомобилей. пока не выяснено. Фото: vk.com

Сегодня ночью в Мурино сгорели три припаркованные рядом машины. Пожарные быстро справились с огнем, но автомобили успели выгореть дотла.

Очевидцы сегодня под утро разместили в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» несколько видеороликов с пожара во дворе дома №4 по Воронцовскому бульвару города Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Кроме того, в той же группе очевидцы рассказали, как во втором часу ночи на проспекте Косыгина у дома №4 горела машина Hyundai, которая, скорее всего, влетела в столб. Рядом с машиной висели электропровода, которые, видимо, порвались от удара и стали причиной возгорания. Рядом с автомобилем находились три пожарные машины, а также авто скорой помощи и дорожной полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге ночью горел автомобиль

автомобиль город мурино новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выписку из ЕГРН можно будет получить мгновенно
На Невском путепроводе произошло тройное ДТП
Таможня не отпустила в США топор и медаль
Ночь в Мурино освещали горящие автомобили
За боевую подготовку ответит Евкуров
Whitesnake отметили 40-летие в Петербурге
Турция упрямо продолжает бурить
ОСК представила универсальное судно