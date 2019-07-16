Ночь в Мурино освещали горящие автомобили

Что стало причиной возгорания автомобилей. пока не выяснено. Фото: vk.com

Что стало причиной возгорания автомобилей. пока не выяснено. Фото: vk.com

Сегодня ночью в Мурино сгорели три припаркованные рядом машины. Пожарные быстро справились с огнем, но автомобили успели выгореть дотла.

Очевидцы сегодня под утро разместили в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» несколько видеороликов с пожара во дворе дома №4 по Воронцовскому бульвару города Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Кроме того, в той же группе очевидцы рассказали, как во втором часу ночи на проспекте Косыгина у дома №4 горела машина Hyundai, которая, скорее всего, влетела в столб. Рядом с машиной висели электропровода, которые, видимо, порвались от удара и стали причиной возгорания. Рядом с автомобилем находились три пожарные машины, а также авто скорой помощи и дорожной полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге ночью горел автомобиль