В Петербурге ночью горел автомобиль

Во Фрунзенском районе Петербурга горел автомобиль марки AUDI. Возгорание произошло на улице Димитрова, 17/1 около двух часов ночи 17 июня.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу, в машине полностью выгорел моторный отсек. Огонь удалось потушить к 2:24. Информация о пострадавших не поступала.

С огнем боролись восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Главное управление МЧС России по Петербургу напоминает жителям и гостям Северной столицы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы винят неизвестного в умышленном наезде на собаку. Автомобиль наехал на бездомного пса в Петергофе на заправке, которая находится на улице Астрономической.

Неравнодушный мужчина уверяет, что виновник инцидента мог объехать собаку, но почему-то решил этого не делать.