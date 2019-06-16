Петербуржцы винят неизвестного в умышленном наезде на собаку

Животному после авария понадобилась помощь ветеринаров.

Об этом стало известно в ночь с 16 на 17 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что автомобиль наехал на бездомного пса в Петергофе на заправке, которая находится на улице Астрономической. Неравнодушный мужчина уверяет, что виновник инцидента мог объехать собаку, но почему-то решил этого не делать. В результате бедный пес проснулся от того, что его чуть не задавил автомобиль.

«Ищем видео с регистраторов, потому что на заправке отказываются давать видео»,

— пишет очевидец. Он также сообщил, что доставил собаку к ветеринару в тяжелом состоянии.

Пользователи посоветовали обратиться в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов нашли преступника. Некоторые вызвались оплатить лечение пострадавшей собаки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге потушили приют с сотнями кошек и собаками.