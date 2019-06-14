В Петербурге потушили приют с сотнями кошек и собаками

Фото: https://vk.com/broshenyangel
Фото: https://vk.com/broshenyangel

Спасатели уверяют, что смогла спасти всех обитателей «Брошенного ангела».

Инцидент случился сегодня днем, 14 июня, на Васильевском острове. Обо всем Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.

Пожарных по адресу Кожевинная линия, дом №1 вызвали примерно в половину 11 утра. Они незамедлительно выехали на место, где им предстояло ликвидировать возгорание – огонь успел охватить 10 квадратных метров. В первую очередь спасатели бросились помогать четвероногим друзьям. На данный момент пожар потушен, всех животных спасли. Всего в приюте проживает 300 кошек и семь собак.

В сообществе «Брошенный ангел» рассказали, что пока не могут оценить масштабы разрушений, но приюту нужна поддержка всех неравнодушных петербуржцев. Сейчас волонтеры собирают средства на восстановление помещения, чтобы у питомцев был дом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Синопской набережной ликвидировали серьезный пожар на третьем этаже.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
брошенный ангел пожар приют
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