В Петербурге потушили приют с сотнями кошек и собаками

Спасатели уверяют, что смогла спасти всех обитателей «Брошенного ангела».

Инцидент случился сегодня днем, 14 июня, на Васильевском острове. Обо всем Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.

Пожарных по адресу Кожевинная линия, дом №1 вызвали примерно в половину 11 утра. Они незамедлительно выехали на место, где им предстояло ликвидировать возгорание – огонь успел охватить 10 квадратных метров. В первую очередь спасатели бросились помогать четвероногим друзьям. На данный момент пожар потушен, всех животных спасли. Всего в приюте проживает 300 кошек и семь собак.

В сообществе «Брошенный ангел» рассказали, что пока не могут оценить масштабы разрушений, но приюту нужна поддержка всех неравнодушных петербуржцев. Сейчас волонтеры собирают средства на восстановление помещения, чтобы у питомцев был дом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Синопской набережной ликвидировали серьезный пожар на третьем этаже.