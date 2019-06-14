На Синопской набережной ликвидировали серьезный пожар на третьем этаже

Его тушили несколько часов этой ночью.

Инцидент случился в ночь с 13 на 14 июня в Центральном районе города. Обо всем рассказали очевидцы, а также сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что возгорание произошло в доме номер 24, литера Д на Синопской набережной. Специалисты производят там капитальный ремонт. Огонь успел охватить почти 200 квадратных метров, а в три часа ночи ранг ЧП был повышен до №1-Бис. На данный момент пожар удалось ликвидировать силами 26 человек. Что стало причиной для возгорания – не уточняется, также непонятно, есть ли пострадавшая, но кажется, что никто не пострадал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожар в Измайловском Кремле Москвы потушили. Кремль в Измайлово представляет из себя комплекс построек стилизованных под русское зодчество допетровского времени. Как известно, до наших дней дошло не так много памятников русского зодчества как раз по причине пожаров. Сейчас в него входят восемь музеев и площадок.