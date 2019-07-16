В Петербурге мошенница похитила 3 млн рублей у пенсионерки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении 82-летней петербурженки.

Сотрудники уголовного розыска 78 отдела Центрального района задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.

Стало известно, что в апреле 2019 года подозреваемая, представившись собственником квартиры в одном из многоквартирных домов на Ленинском проспекте, при этом не являясь таковым, заключила договор купли-продажи на данную недвижимость с 82-летней жительницей города. Таким образом она похитила более 3 млн рублей пожилой петербурженки, которая хотела приобрести эту квартиру для своего сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ста. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемая арестовали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан организатор хищения дизельного топлива. Организатор группы, участники которой совершали хищение дизельного топлива из нефтепровода, задержан сотрудниками экономической полиция.

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