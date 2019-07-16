В Петербурге задержан организатор хищения дизельного топлива

Подозреваемый был задержан. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемый был задержан. Фото: https://pixabay.com

Организатор группы, участники которой совершали хищение дизельного топлива из нефтепровода, задержан сотрудниками экономической полиция.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ГУ МВД России задержали организатора группы, участники которой в декабре 2018 года похитили дизельное топливо из областного магистрального нефтепродуктопровода. Организатором группы оказался 31-летний гражданин. Троих участников группы задержали с поличным. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний момент проводятся следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и установление других участников, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в грабеже.

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