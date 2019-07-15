В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, укравшего сумку.

В воскресенье 14 июля в полицию Адмиралтейского района обратился мужчина, у которого неизвестный отобрал сумку возле одного из соборов Санкт-Петербурга в субботу 13 июля около 21:30 вечера.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении грабежа на основании ст.91 УПК РФ. Злоумышленником оказался мужчина 1986 года рождения.

Мужчину подозревают в том, что он совершил хищение сумки с вещами и личными документами у пострадавшего, применив при этом физическую силу, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похищенные вещи были изъяты полицией. Возбуждено уголовное дело ст. 161 ч. 2 УК РФ («Грабеж»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан стрелок, продырявивший лодку семье с детьми. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что обстрелял в субботу надувную лодку на Круглом озере во Всеволожском районе. В лодке сидела семья с двумя маленькими детьми.